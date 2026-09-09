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'Học nghề' lừa đảo từ Campuchia về lập đường dây giả danh shipper

Quốc Nam
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Sau khi “học nghề” từ các công ty lừa đảo tại Campuchia, Nguyễn Văn Hậu trở về nước thuê căn nhà sàn hẻo lánh, tuyển mộ đàn em và thiết lập ổ nhóm giả danh shipper để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 7 đối tượng trong đường dây chuyên giả danh nhân viên giao hàng (shipper) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông về tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Lừa đảo shipper tại Việt Nam: Nguyễn Văn Hậu cầm đầu đường dây lừa đảo từ Campuchia - Ảnh 1.

Nhóm 7 bị can đóng giả shipper để gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 2001), Cao Văn Đương (sinh năm 2005), Trần Tiến Hoành (sinh năm 2006), Cao Văn Dương (sinh năm 2006) và Trần Gia Thế (sinh năm 2001), cùng trú tại thành phố Hà Nội, Phạm Trang Nhung (sinh năm 2002) trú tại tỉnh Hưng Yên, Trần Kim Hoàng (sinh năm 2006) trú tại tỉnh Lào Cai.

Trước đó, nắm bắt tình trạng tội phạm công nghệ cao lợi dụng xu hướng mua sắm online nở rộ để giả danh shipper, nhân viên giao nhận trục lợi, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ lập chuyên án đấu tranh, kiên quyết triệt phá.

Đến chiều 28/8, lực lượng chức năng đã đột kích một căn nhà sàn tại xã Vũ Lễ, phát hiện quả tang ổ nhóm đang gọi điện lừa đảo những người mua hàng trực tuyến. Kẻ cầm đầu mạng lưới này là Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 2001, trú tại Hà Nội).

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Văn Hậu từng có thời gian sang Campuchia 'đầu quân' cho các tụ điểm lừa đảo do người nước ngoài điều hành. Khi giới chức ráo riết truy quét, Hậu dạt về Việt Nam nhưng vẫn âm thầm móc nối với các ông chủ này.

Nhận lệnh từ nhóm đối tượng ngoại quốc, Hậu đứng ra đạo diễn toàn bộ đường dây lừa đảo trong nước từ việc tìm thuê địa điểm, sắm sửa thiết bị, mua sim rác, lập Facebook giả, thu thập dữ liệu khách hàng cho đến phân công nhiệm vụ và trả lương cho đồng bọn.

Tiền chiếm đoạt được các đối tượng phân chia theo thỏa thuận sau khi trừ các khoản chi phí và trả công cho các đối tượng ở các tuyến, Hậu được hưởng 50% số tiền.

Qua đấu tranh, nhóm tội phạm này khai nhận hoạt động từ đầu tháng 8/2026 và chia kịch bản lừa đảo thành ba bước liên hoàn. Đầu tiên, chúng giả danh shipper gọi điện dọa khách hàng rằng họ đã vô tình đăng ký gói dịch vụ giao hàng với phí 4 triệu đồng/tháng.

Lừa đảo shipper tại Việt Nam: Nguyễn Văn Hậu cầm đầu đường dây lừa đảo từ Campuchia - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Văn Hậu cầm đầu đường dây lừa đảo.

Khi nạn nhân hoang mang muốn hủy dịch vụ, chúng lần lượt chuyển máy cho đồng bọn đóng giả nhân viên kho hàng và nhân viên tổng công ty để xoa dịu. Qua quá trình thao túng tâm lý, chúng hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng "rác" do chúng chuẩn bị sẵn rồi chiếm đoạt.

Chỉ trong chưa đầy một tháng, đường dây của Hậu đã lừa trót lọt gần 400 triệu đồng của nhiều nạn nhân.

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nguyễn văn hậu

Campuchia

Lạng Sơn.

shipper

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