HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bất ngờ với lợi nhuận từ việc mua bán 480 bình 'khí cười' tại Đà Nẵng

Nguyễn Thành
|

Mua mỗi bình “khí cười” với giá 750.000 đồng, Nguyễn Quỳnh Anh Phú bán lại với giá 1,4 triệu đồng, hưởng chênh lệch khoảng 650.000 đồng/bình. Bước đầu, Công an TP Đà Nẵng xác định người này đã mua 480 bình để bán kiếm lời.

Khoảng 4 giờ 30 ngày 8/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Quỳnh Anh Phú (SN 1990, trú phường Sơn Trà) đang lấy các bình “khí cười” từ một xe tải để đưa đi bán.

Trước đó, Phú điều khiển ô tô VF3 biển số 43A-992.82 đến khu vực ngã ba đường Nguyễn Phan Chánh - Vùng Trung 1, thuộc Khu đô thị Phú Mỹ An, phường Ngũ Hành Sơn. Tại đây, Phú mở thùng xe tải biển số 43C-256.894 đang đỗ bên đường, lấy các bình “khí cười” đưa lên xe của mình thì bị lực lượng Công an phát hiện, kiểm tra.

Bất ngờ với lợi nhuận từ mua bán khí cười tại Đà Nẵng năm 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Quỳnh Anh Phú và tang vật thu giữ.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện trên xe 43A-992.82 có 6 bình và trên xe tải 43C-256.894 có 283 bình. Tổng cộng, lực lượng chức năng thu giữ 289 bình “khí cười”.

Làm việc với cơ quan Công an, Phú khai nhận đầu tháng 9/2026, do cần tiền tiêu xài nên liên hệ với một người không rõ lai lịch ở phía Bắc để mua “khí cười” về bán kiếm lời.

Sau khi thỏa thuận, người này vận chuyển hàng bằng xe tải đến khu vực ngã ba đường Nguyễn Phan Chánh - Vùng Trung 1 để giao cho Phú. Số hàng sau đó được Phú cất giữ trên xe tải 43C-256.894 đỗ tại địa điểm trên.

Theo lời khai, Phú mua “khí cười” với giá 750.000 đồng/bình, thanh toán bằng tiền mặt. Bước đầu, cơ quan Công an xác định Phú đã mua tổng cộng 480 bình, với số tiền khoảng 360 triệu đồng.

Bất ngờ với lợi nhuận từ mua bán khí cười tại Đà Nẵng năm 2026 - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Quỳnh Anh Phú tại thời điểm bị bắt quả tang.

Khi có khách đặt mua, Phú điều khiển ô tô 43A-992.82 đến vị trí xe tải, lấy “khí cười” rồi vận chuyển đi giao. Giá bán được Phú thỏa thuận ở mức 1,4 triệu đồng/bình, thanh toán bằng tiền mặt.

Theo lời khai ban đầu, mỗi bình “khí cười” Phú thu số tiền chênh lệch khoảng 650.000 đồng/bình.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng đang phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc số “khí cười”, phương thức hoạt động cũng như các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Chỉ hơn 1 tháng, 10 "giang hồ mạng", TikToker liên tiếp vướng vòng lao lý: Từ Huấn Hoa Hồng, Khánh Sky, Phú Lê, Hải Sapa đến Sáng Con
Tags

Nguyễn Quỳnh Anh

khí cười

Đà Nẵng

Công an TP. Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát kinh tế

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

01:23
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại