Bất ngờ với lợi nhuận từ việc mua bán 480 bình 'khí cười' tại Đà Nẵng

Mua mỗi bình “khí cười” với giá 750.000 đồng, Nguyễn Quỳnh Anh Phú bán lại với giá 1,4 triệu đồng, hưởng chênh lệch khoảng 650.000 đồng/bình. Bước đầu, Công an TP Đà Nẵng xác định người này đã mua 480 bình để bán kiếm lời.

Khoảng 4 giờ 30 ngày 8/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Quỳnh Anh Phú (SN 1990, trú phường Sơn Trà) đang lấy các bình “khí cười” từ một xe tải để đưa đi bán.

Trước đó, Phú điều khiển ô tô VF3 biển số 43A-992.82 đến khu vực ngã ba đường Nguyễn Phan Chánh - Vùng Trung 1, thuộc Khu đô thị Phú Mỹ An, phường Ngũ Hành Sơn. Tại đây, Phú mở thùng xe tải biển số 43C-256.894 đang đỗ bên đường, lấy các bình “khí cười” đưa lên xe của mình thì bị lực lượng Công an phát hiện, kiểm tra.

Đối tượng Nguyễn Quỳnh Anh Phú và tang vật thu giữ.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện trên xe 43A-992.82 có 6 bình và trên xe tải 43C-256.894 có 283 bình. Tổng cộng, lực lượng chức năng thu giữ 289 bình “khí cười”.

Làm việc với cơ quan Công an, Phú khai nhận đầu tháng 9/2026, do cần tiền tiêu xài nên liên hệ với một người không rõ lai lịch ở phía Bắc để mua “khí cười” về bán kiếm lời.

Sau khi thỏa thuận, người này vận chuyển hàng bằng xe tải đến khu vực ngã ba đường Nguyễn Phan Chánh - Vùng Trung 1 để giao cho Phú. Số hàng sau đó được Phú cất giữ trên xe tải 43C-256.894 đỗ tại địa điểm trên.

Theo lời khai, Phú mua “khí cười” với giá 750.000 đồng/bình, thanh toán bằng tiền mặt. Bước đầu, cơ quan Công an xác định Phú đã mua tổng cộng 480 bình, với số tiền khoảng 360 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Quỳnh Anh Phú tại thời điểm bị bắt quả tang.

Khi có khách đặt mua, Phú điều khiển ô tô 43A-992.82 đến vị trí xe tải, lấy “khí cười” rồi vận chuyển đi giao. Giá bán được Phú thỏa thuận ở mức 1,4 triệu đồng/bình, thanh toán bằng tiền mặt.

Theo lời khai ban đầu, mỗi bình “khí cười” Phú thu số tiền chênh lệch khoảng 650.000 đồng/bình.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng đang phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc số “khí cười”, phương thức hoạt động cũng như các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.