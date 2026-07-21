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Truy tố 4 nhân viên ngân hàng liên quan số tiền hơn 96 tỷ đồng

Trang Anh
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4 bị can là các chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân đã vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình nội bộ của Ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 20/7/2026 đã kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Phòng giao dịch Mạo Khê thuộc Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh; đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 04 bị can theo quy định tại Điều 206 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, đầu năm 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu vi phạm tại Phòng giao dịch Mạo Khê (phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) và tập trung điều tra, xác minh làm rõ.

Kết quả điều tra xác định, 4 bị can là các chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân đã vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình nội bộ của Ngân hàng TMCP An Bình trong hoạt động cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 96 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố các bị can trong vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng đồng bộ các biện pháp để thu hồi tài sản, qua đó đã thu hồi được khoảng 81% số tiền thiệt hại.

Hiện vụ án đã được kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo các tổ chức tín dụng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ; nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng. Đồng thời, đề nghị người dân nâng cao nhận thức pháp luật, thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khi mở, quản lý và sử dụng tài khoản ngân hàng; không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật và tích cực tố giác tội phạm.

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