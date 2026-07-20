Khởi tố Hoàng Thị Mộng Truyền và 5 người ở chuyên án mang bí số 0526H

Chuyên án mang bí số 0526H đã được xác lập để đấu tranh triệt phá.

Ngày 19/7/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một đường dây quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, chuyên mua bán, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi với số lượng đặc biệt lớn trên địa bàn. Chuyên án mang bí số 0526H đã được xác lập để đấu tranh triệt phá.

Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố các bị can - Ảnh: Công an Quảng Trị

Tang vật vụ án - Ảnh: Công an Quảng Trị

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2026 đến tháng 5/2026, nhóm đối tượng này đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 250 tấn lợn bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi.

Đến ngày 15/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chính thức khởi tố 6 bị can có liên quan, bao gồm: Mai Văn Quang (SN 1973, trú tại xã Nga Sơn, Thanh Hoá); Hà Văn Nghĩa (SN 1978, trú tại huyện Nga Sơn, Thanh Hoá); Trần Thị Ngọc Hiền (tên thường gọi Hoa Châu, SN 1964, trú tại phường Đông Hà, Quảng Trị); Hoàng Thị Mộng Truyền (tên thường gọi Nương, SN 1972, trú tại phường Nam Đông Hà, Quảng Trị); Trương Văn Quốc (SN 1973, trú tại phường Nam Đông Hà, Quảng Trị); Trần Ngọc Bắc (SN 1971, trú tại phường Nam Đông Hà, Quảng Trị).

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.