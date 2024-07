Khuya ngày 30/7, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đang xác minh đơn tố giác Trần Khánh Vy (SN 2003; HKTT ở khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chỗ ở khác là phường 5, quận Vò Gấp, TP Hồ Chí Minh) có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Khánh Vy - Ảnh: Công an Hà Nội

Cụ thể, theo đơn trình báo, Trần Khánh Vy có hành vi chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng thông qua việc nhận tiền mua vé chương trình ca nhạc ca sỹ Taylor Swift của 48 người sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiện cơ quan Công an chưa xác định được đối tượng đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm quyết định truy tìm đối tượng Trần Khánh Vy.

Vì vậy, ai biết thông tin về đối tượng Trần Khánh Vy đề nghị báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (SĐT: 0912641486), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Trước đó, cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2,7 tỷ đồng, Công an Hà Nội cũng đang truy tìm đối tương Vương Văn Tuyến (SN 1977; HKTT: Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội).

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này; c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này; c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản".

Công an Hà Nội truy tìm Vương Văn Tuyến Sau khi nhận 2,7 tỷ đồng, Vương Văn Tuyến không thực hiện được thỏa thuận và cũng không trả lại tiền nên bị hại đã đến Cơ quan Công an trình báo.