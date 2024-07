Khuya ngày 29/7, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đang truy tìm đối tương Vương Văn Tuyến (SN 1977; trú tại Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, vào năm 2021, anh P (SN 1986) và anh N (SN 1977) cùng trú tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, TP Hà Nội có quen biết với Tuyến. Đối tượng giới thiệu có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đối với thửa đất của anh P và anh N từ đất nông nghiệp sang đất ở. Tuyến sẽ chịu chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với thửa đất trên, nếu chuyển đổi thành công thì hai anh phải chuyển nhượng cho Tuyến một phần thửa đất trên với diện tích là 1000,1 m2. Tuy nhiên quá thời gian cam kết Tuyến không làm được thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất đồng thời không hoàn trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc cho anh P.

Đối tượng Vương Văn Tuyến - Ảnh: CA Hà Nội

Sau đó, Tuyến đưa anh L (SN 1979 trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đi xem một vài thửa đất, trong đó có thửa đất của anh P và khẳng định mình có toàn quyền định đoạt đối với thửa đất trên.

Tin tưởng đối tượng có quyền sử dụng mảnh đất trên nên anh L đã thỏa thuận thống nhất việc Tuyến sẽ chuyển nhượng cho anh L thửa đất có diện tích 300 m2 được tách ra từ thửa đất nêu trên và chuyển số tiền 2,7 tỷ đồng cho Tuyến. Tuy nhiên sau đó nhiều tháng anh L thấy đối tượng không thực hiện được nội dung thỏa thuận trên và cũng không trả lại tiền nên anh L đã đến Cơ quan Công an trình báo.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Văn Tuyến về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình xác minh hiện không xác định được nơi cư trú hiện tại của Vương Văn Tuyến. Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng Vương Văn Tuyến.

Vì vậy, ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0986194222), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Cũng trong ngày 29/7, Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Trọng Tuấn (SN:1998, trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, anh Q (SN 2003, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa) trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, vào ngày 20/5/2024, anh Q đăng tải một bài viết tìm chiếc xe máy Honda RSX bị mất trộm lên mạng xã hội facebook.

Đối tượng Võ Trọng Tuấn - Ảnh: CA Hà Nội

Sau đó, một đối tượng liên hệ thỏa thuận phải đưa 3 triệu đồng thì sẽ giúp tìm xe. Anh Q đã đồng ý và chuyển tiền. Tuy nhiên, sau đó đối tượng cắt liên lạc. Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên anh Q đã đến Công an quận Đống Đa trình báo.

Qua điều tra, xác minh làm rõ đối tượng gây án là Võ Trọng Tuấn, hiện đang trú tại tỉnh Hà Tĩnh, Công an quận Đống Đa đã di chuyển vào Hà Tĩnh để bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận, khi thấy bài viết của anh Q đăng tìm xe, đối tượng đã nhắn tin và hứa 1 - 2 ngày sẽ giúp tìm thấy xe. Ngay sau khi nhận được tiền, Tuấn đã chặn liên lạc và xóa tin nhắn.

Với thủ đoạn trên, đối tượng đã thực hiện 04 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác với tổng số tiền 11,4 triệu đồng, trong đó có trường hợp người bị lừa là 1 phụ nữ tên H (SN: 2003, trú tại Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) vào ngày 27/4/2024.