Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền Trần Thị Mỹ Hạnh chiếm đoạt của các nhà đầu tư lên đến 26,3 tỷ đồng.

Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng phát đi thông báo truy tìm Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1990, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để phục vụ công tác điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trần Thị Mỹ Hạnh đã đưa ra thông tin kêu gọi nhiều người góp vốn đầu tư theo hình thức mua bán, sang nhượng các “lô hàng” do chính đối tượng giới thiệu, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao. Tin tưởng vào các thông tin này, nhiều người đã chuyển tiền góp vốn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hạnh không thực hiện như cam kết mà có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền Trần Thị Mỹ Hạnh chiếm đoạt của các nhà đầu tư lên đến 26,3 tỷ đồng.

Trần Thị Mỹ Hạnh. (Ảnh: C.A)

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân nếu biết nơi ở hiện tại hoặc các thông tin liên quan đến Trần Thị Mỹ Hạnh thì kịp thời cung cấp cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên Lê Thanh An qua số điện thoại 0905.680.890 để phối hợp xác minh, truy tìm đối tượng.

Được biết, hồi đầu tháng 6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh (SN 1991, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng; Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Navi) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra, trong 2 tháng 6 và 7/2022, mặc dù biết dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng chưa đủ điều kiện huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép huy động vốn nhưng Lê Thị Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối như dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai nhằm kêu gọi đầu tư.

Tin tưởng các thông tin trên, 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh tổng số tiền 17,721 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh không đầu tư vào dự án mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra xác định, khi các nhà đầu tư yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý, thông tin góp vốn với chủ đầu tư hoặc tiến độ triển khai dự án, Oanh nhiều lần né tránh, tiếp tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật để kéo dài thời gian.

Đến tháng 5/2024, các bên thỏa thuận việc hoàn trả tiền đầu tư, nhưng cho đến nay Oanh mới khắc phục được hơn 5,6 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định tại thời điểm Oanh huy động vốn, dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An mới đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chưa triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng, chưa khởi công xây dựng và chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định của pháp luật.



