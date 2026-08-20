HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Truy tìm người tên Chu Thị Thu Huyền SN 1991

Trang Anh
|

Đây là người cần truy tìm trong lĩnh vực điều tra hình sự, hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Công an thành phố Đà Nẵng ngày 20/8/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo Quyết định truy tìm người số 1165/QĐ-VPCQCSĐT ngày 25/9/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đối với Chu Thị Thu Huyền.

Theo đó, bà Chu Thị Thu Huyền sinh ngày 16/10/1991 tại Hà Tĩnh, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, đăng ký thường trú tại thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, tỉnh Hà Tĩnh; chỗ ở khác: 168 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh để phục vụ công tác điều tra.

Đây là người cần truy tìm trong lĩnh vực điều tra hình sự, hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, tổ chức và Nhân dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Chu Thị Thu Huyền nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (Điều tra viên Đinh Phú Cường, SĐT: 0988.971.359) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyết định khởi tố Nguyễn Văn Quỳnh SN 1989
Tags

tin hình sự

báo công an

Phụ nữ

báo dân trí

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

Sống trẻ

cảnh sát điều tra

Công an thành phố Đà Nẵng

TP. Hồ Chí Minh

thành phố đà nẵng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

01:14
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
TP NOW: Những cách tra cứu phạt nguội nhanh và hiệu quả nhất

TP NOW: Những cách tra cứu phạt nguội nhanh và hiệu quả nhất

01:17
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại