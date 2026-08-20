Đây là người cần truy tìm trong lĩnh vực điều tra hình sự, hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Công an thành phố Đà Nẵng ngày 20/8/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo Quyết định truy tìm người số 1165/QĐ-VPCQCSĐT ngày 25/9/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đối với Chu Thị Thu Huyền.

Theo đó, bà Chu Thị Thu Huyền sinh ngày 16/10/1991 tại Hà Tĩnh, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, đăng ký thường trú tại thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, tỉnh Hà Tĩnh; chỗ ở khác: 168 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh để phục vụ công tác điều tra.

Đây là người cần truy tìm trong lĩnh vực điều tra hình sự, hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, tổ chức và Nhân dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Chu Thị Thu Huyền nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (Điều tra viên Đinh Phú Cường, SĐT: 0988.971.359) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.