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Kiểm tra căn nhà hoang, công an bắt Vũ Thùy Mạnh SN 1982

Trang Anh
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Ngay sau khi xác định đối tượng, Công an phường Thành Nhất đã tiến hành bắt giữ Vũ Thùy Mạnh và hoàn tất các thủ tục bàn giao cho Công an TPHCM.

Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 2082026 cho biết, qua công tác quản lý cư trú và nắm tình hình địa bàn, ngày 10/8/2026, Công an phường Thành Nhất tiến hành kiểm tra cư trú tại một căn nhà bỏ hoang thuộc Tổ dân phố 17, phường Thành Nhất.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 02 trường hợp có biểu hiện nghi vấn, gồm: Vũ Thùy Mạnh, sinh ngày 05/9/1982, thường trú tại xóm Tân Mỹ, xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Thanh Hoài, sinh ngày 18/8/1979, thường trú tại Tổ dân phố 1, xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng.

Tiến hành xác minh, rà soát thông tin, Công an phường Thành Nhất xác định Vũ Thùy Mạnh là đối tượng đang bị truy nã theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngay sau khi xác định đối tượng, Công an phường Thành Nhất đã tiến hành bắt giữ Vũ Thùy Mạnh và hoàn tất các thủ tục bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục xử lý theo quy định.

Công an phường Thành Nhất bắt giữ đối tượng truy nã Vũ Thùy Mạnh - Ảnh: Công an Đắk Lắk

Đây là kết quả của việc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về cao điểm phòng ngừa, tấn công, truy quét tội phạm hình sự, ma túy trên địa bàn.

Vụ việc cho thấy hiệu quả của công tác quản lý cư trú, quản lý địa bàn và vai trò chủ động của lực lượng Công an cơ sở trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Việc thường xuyên rà soát, kiểm tra cư trú, nhất là tại các khu vực nhà bỏ hoang, nơi ít người qua lại, giúp lực lượng Công an kịp thời phát hiện những trường hợp nghi vấn, không để đối tượng truy nã tiếp tục ẩn náu trên địa bàn.

Công an phường Thành Nhất đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện người lạ đến lưu trú, ở nhờ, thuê trọ hoặc có biểu hiện bất thường, đặc biệt tại các khu vực nhà bỏ hoang, khu vực vắng người. Mỗi thông tin từ người dân đều có thể góp phần giúp lực lượng Công an kịp thời xác minh, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

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