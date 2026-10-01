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Truy tìm nam thanh niên đi xe máy liên quan vụ ẩu đả dưới hầm chui ở Bắc Ninh

Văn Chương
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Sau va chạm giao thông dưới cống chui cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, hai bên xảy ra ẩu đả và công an phát thông báo tìm người đi xe máy để phục vụ điều tra.

Video: Vụ ẩu đả giữa 2 nam thanh niên tại hầm chui ở Bắc Ninh.

Ngày 1/10, Công an phường Nếnh, thành phố Bắc Ninh cho biết đơn vị đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh xác minh, làm rõ vụ xô xát giữa hai người tham gia giao thông xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h25 ngày 29/9, N.B. Dương (SN 2000, trú tại thôn Chính Hạ, xã Bắc Lũng, thành phố Bắc Ninh) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 99E-008.64 di chuyển qua hầm chui cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

- Ảnh 1.

N.B Dương tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an phường Nếnh).

Khi đến cống chui số 6 (Km120+200, thuộc tổ dân phố Yên Ninh), ô tô của anh Dương xảy ra va chạm với một nam thanh niên điều khiển xe mô tô màu đen đi theo chiều ngược lại. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, to tiếng và ẩu đả.

Một số người đi đường dùng điện thoại ghi lại vụ việc và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc áo xanh dùng hai tay đấm liên tiếp vào người còn lại tại khu vực lối vào hầm chui.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nếnh xác minh vụ việc. Ngày 30/9, đơn vị triệu tập N.B. Dương đến trụ sở để lấy lời khai, làm việc.

Để phục vụ công tác xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh thông báo truy tìm nam thanh niên điều khiển xe mô tô màu đen nói trên, đồng thời đề nghị người biết thông tin về vụ việc cung cấp cho cơ quan công an.

Cơ quan công an cho biết sẽ bảo mật thông tin, danh tính của người cung cấp tin theo quy định.

- Ảnh 2.

Hình ảnh ẩu đả giữa N.B. Dương và nam thanh niên được người dân ghi lại. (Ảnh cắt từ clip).

Người dân có thông tin liên quan đến vụ việc có thể liên hệ Thiếu tá Thân Văn Mạnh, Phó Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Bắc Ninh, qua số điện thoại 0948.236.282.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

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Bắc Ninh

hầm chui

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