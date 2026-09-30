Danh tính thi thể dưới kênh thủy lợi: Người đàn ông 65 tuổi, mất tích từ ngày 14/9

Sau gần nửa tháng mất tích, thi thể người đàn ông đã được người dân phát hiện trên kênh thủy lợi.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, khoảng 14h ngày 27/9, người dân địa phương phát hiện một thi thể trôi trên kênh thủy lợi ven tuyển đường Một Quang, thuộc khu phố Phước Thuận, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự quanh khu vực và điều tra vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông H.M.T. (65 tuổi, trú tại phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp).

Ảnh hiện trường vụ việc. (Nguồn: Công an tỉnh Đồng Tháp)

Tờ Sức khỏe Đời sống dẫn thông tin từ gia đình cho biết, ông T. rời khỏi nhà từ ngày 14/9 và đến thời điểm phát hiện thi thể vẫn chưa trở về. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Công an phường Trung An đã lập biên bản vụ việc, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.