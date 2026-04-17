HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Truy soát xe khách, kịp thời giải cứu nữ sinh bị dụ dỗ đi làm “việc nhẹ lương cao”

Ngọc Tú |

Một nữ sinh trú ở xã Yên Xuân (Nghệ An) bị đối tượng lạ trên mạng xã hội dụ dỗ đi làm “việc nhẹ lương cao” đã được công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đưa về nhà an toàn.

Ngày 17/4, Công an xã Yên Xuân ( Nghệ An ) cho biết, vừa giải cứu thành công một nữ sinh bị lôi kéo đi làm với lời hứa hẹn mức lương hấp dẫn.

Nhờ phát hiện kịp thời, công an xã Yên Xuân đã nhanh chóng xác minh, giải cứu cháu bé về nhà an toàn.

Cụ thể, trước đó vào ngày 15/4, anh N.N.C. (trú thôn Long Sơn 9, xã Yên Xuân) đến trình báo về việc con gái là cháu N.A.T. (SN 2011) bất ngờ rời khỏi nhà, không rõ tung tích. Qua tìm hiểu, gia đình phát hiện trước đó cháu T. bị một đối tượng lạ trên mạng xã hội liên hệ, nhắn tin, gọi điện dụ dỗ ra Bắc Ninh làm việc với thu nhập cao.

Nhận định đây là dấu hiệu của hành vi lừa đảo, tiềm ẩn nguy cơ bóc lột lao động trẻ em, Công an xã Yên Xuân đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng liên quan để rà soát, xác minh.

Sau thời gian ngắn truy tìm, lực lượng chức năng xác định cháu T. đang trên xe khách tuyến Con Cuông - Hà Nội. Ngay sau đó, công an đã kịp thời can thiệp, đưa cháu về đoàn tụ với gia đình an toàn.

Gia đình cháu T. đã gửi thư cảm ơn lực lượng Công an xã Yên Xuân vì sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời.

Qua vụ việc, Công an xã Yên Xuân khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý con em, đặc biệt là các mối quan hệ trên mạng xã hội; đồng thời cảnh giác trước những lời mời chào “ việc nhẹ lương cao ” để tránh rơi vào bẫy lừa đảo, gây hậu quả đáng tiếc.

Nam sinh tông vào lề đường văng xuống cống, xe đi sau quay đầu: Đã giao Công an và Ban ATGT của xã
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Hình ảnh khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, bắt "bà trùm" đứng sau nhiều công ty Lê Thị Thùy Trang

Hình ảnh khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, bắt "bà trùm" đứng sau nhiều công ty Lê Thị Thùy Trang

01:35
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại