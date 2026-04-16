Nam sinh tông vào lề đường văng xuống cống, xe đi sau quay đầu: Đã giao Công an và Ban ATGT của xã

Hương Trà (T/H) |

Nam sinh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường vào lúc 13h35' ngày 15/4.

Ngày hôm qua (15/4), mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một nam sinh đang điều khiển xe máy chạy trên đường thì bất ngờ lao vào lề đường, mất lái rồi văng xuống cống. Một chi tiết khiến dư luận đặc biệt quan tâm trong đoạn clip chính là cùng thời điểm đó có một xe máy chạy phía sau cách xa, chủ động giảm tốc độ khi chứng kiến sự việc. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không tiến lại gần hiện trường mà quay đầu xe rời đi.

Theo dõi đoạn clip, số đông không khỏi thắc mắc với hành động của người chạy xe phía sau và mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý hành vi.

Vụ tai nạn đang nhận được nhiều sự chú ý.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h29 ngày 15/4, tại Km 198+200, Quốc lộ 29 (đoạn từ xã Ea Ngai đi xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk). Vào thời điểm trên, nam sinh có tên V.Đ.Q. (SN 2008, trú thôn Cư Bang, xã Cư Pơng) điều khiển xe gắn máy 50cc BKS 47-AB 325.78, lưu thông từ hướng Ea Ngai đi khu vực 352, bất ngờ tông vào lề đường rồi văng xuống cống bên đường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường vào lúc 13h35 cùng ngày.

Sáng 16/4, Tiền Phong dẫn tin từ UBND xã Cư Pơng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã giao Công an xã và Ban An toàn giao thông của xã khẩn trương báo cáo chi tiết vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn khiến một nam sinh tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bên cạnh đó, thông tin trên VTC News, ông Nguyễn Huy Thành, Trưởng Phòng CSGT tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp nhận vụ việc trên. Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sự việc đang được điều tra theo quy định.

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

