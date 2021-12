Truy nóng vụ cướp, phát hiện băng nhóm trộm hơn 1.200 con chó

Ngày 27/12, Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Công an quận 12, huyện Hóc Môn triệt phá băng nhóm trộm chó, bắt 4 đối tượng gồm: Lê Anh Hào, Nguyễn Thành Lộc (cùng SN 2004), Nguyễn Tấn Duy, Nguyễn Trọng Nhân (cùng SN 2003, tất cả đều ngụ Hóc Môn) để xử lý về hành vi trộm cắp và cướp tài sản.



Bốn đối tượng trong băng trộm chó vừa bị bắt giữ.

Đây là nhóm trộm chó sáng 3/12 đã dùng súng xung điện bắn chết con chó của ông Nguyễn Hữu Đức (SN 1965, ngụ đường Võ Thị Phải, phường Thới An, quận 12). Khi ông Đức phản kháng, nhóm đối tượng này đã tấn công ông Đức và cướp con chó rồi lên xe bỏ chạy.

Từ phản ánh của nhiều người dân sống ở các quận huyện vùng ven liên tục bị các nhóm trộm chó hoành hành, Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an quận 12, Công an huyện Hóc Môn đã trích xuất hình ảnh camera các vụ trộm chó, xác định nhân dạng, biển số xe của các đối tượng, khoanh vùng và tổ chức truy xét.

Ngày 25/12, tổ công tác đã xác định được các đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm chó và đưa về trụ sở làm rõ. Tại đây, Hào, Lộc, Duy, Nhân đã thừa nhận tấn công ông Đức để cướp con chó nặng hơn 10kg.

Súng xung điện, bình xịt hơi cay mà các đối tượng sử dụng để trộm chó.



Cả nhóm khai nhận lên mạng học cách bắn trộm chó và đặt mua súng xung điện, bình xịt hơi cay trên mạng xã hội. Hằng đêm (từ 4h đến 7h) nhóm này đã len lỏi vào các con hẻm, khu dân cư ở quận 12, Hóc Môn tiếp cận những con chó lang thang ngoài đường bắn hạ.

Trung bình mỗi đêm nhóm này bắn hạ từ 10-12 con chó. Tất cả số chó này, nhóm đem bán cho một lò mổ ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12 lấy tiền chia nhau ăn nhậu và nướng vào bài bạc. Cả nhóm đã bắn trộm được khoảng 1.200 con chó.