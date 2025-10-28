Ngày 28/10/2025, Công an TP. Hà Nội phát thông báo truy nã đối với Vương Chiến Thắng (SN 1976, thường trú tại 56 Hàng Chiếu, phường Hoàn Kiếm). Đối tượng bị truy nã về tội danh "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo điều tra ban đầu, Thắng đã lợi dụng chính sách cho vay ưu đãi của một ngân hàng. Để đủ điều kiện vay vốn, đối tượng này đã làm giả hồ sơ xác nhận mình là giáo viên rồi ký hợp đồng vay tiền.

Quyết định truy nã Vương Chiến Thắng - Ảnh: CA TP Hà Nội

Ngày 15/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vương Chiến Thắng. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú ngay sau đó.

Đến ngày 10/10/2025, Công an TP. Hà Nội chính thức ra quyết định truy nã bị can đối với Thắng. Cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng cần báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự (SĐT: 0942538282) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ và xử lý theo quy định pháp luật.