HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Truy nã Vương Chiến Thắng

Trang Anh |

Công an Hà Nội vừa phát lệnh truy nã Vương Chiến Thắng vì hành vi làm giả giấy tờ để ký hợp đồng vay tiền ưu đãi của ngân hàng.

Ngày 28/10/2025, Công an TP. Hà Nội phát thông báo truy nã đối với Vương Chiến Thắng (SN 1976, thường trú tại 56 Hàng Chiếu, phường Hoàn Kiếm). Đối tượng bị truy nã về tội danh "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo điều tra ban đầu, Thắng đã lợi dụng chính sách cho vay ưu đãi của một ngân hàng. Để đủ điều kiện vay vốn, đối tượng này đã làm giả hồ sơ xác nhận mình là giáo viên rồi ký hợp đồng vay tiền.

Truy nã Vương Chiến Thắng- Ảnh 1.

Quyết định truy nã Vương Chiến Thắng - Ảnh: CA TP Hà Nội

Ngày 15/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vương Chiến Thắng. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú ngay sau đó.

Đến ngày 10/10/2025, Công an TP. Hà Nội chính thức ra quyết định truy nã bị can đối với Thắng. Cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng cần báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự (SĐT: 0942538282) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ và xử lý theo quy định pháp luật.

Truy tìm Nguyễn Thanh Hoài sinh năm 2002
Vụ buôn lậu hơn 546 kg vàng: Hé lộ chủ nhân số vàng trị giá hơn 1.208 tỉ đồngVụ buôn lậu hơn 546 kg vàng: Hé lộ chủ nhân số vàng trị giá hơn 1.208 tỉ đồng

Số vàng sau khi qua biên giới được giao cho các đối tượng tẩy xóa dấu vết xuất xứ, ghi chép giao dịch và mang ra Hà Nội tiêu thụ.

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

công an hà nội

Tin ngắn

báo mới

Phòng Cảnh sát Hình sự

Công an TP. Hà Nội

phường Hoàn Kiếm

Vương Chiến Thắng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại