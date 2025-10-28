Truy tìm Nguyễn Thanh Hoài sinh năm 2002

Ngày 27/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định truy tìm đối với Nguyễn Thanh Hoài (sinh năm 2002, quê TP. Cần Thơ, nơi ở khác TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Đối tượng này bị truy tìm để phục vụ yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm liên quan đến vụ Hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra vào ngày 26/9/2025 tại ấp 3, xã Phước An, Đồng Nai. Hoài được xác định đã bỏ trốn, không rõ hiện đang ở đâu.

Quyết định truy tìm Nguyễn Thanh Hoài - Ảnh: Công an Đồng Nai

Đối tượng Hoài được xác định cao khoảng 1m63, dáng người gầy, có một vết sẹo thẳng dài 2cm sau cánh mũi phải.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị bất kỳ người dân nào phát hiện đối tượng cần thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai (Điều tra viên thụ lý hồ sơ: Thiếu tá Phạm Ngọc Quỳnh – SĐT: 0834.823.456) hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp bắt giữ, điều tra.