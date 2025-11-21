HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Truy nã Vũ Thị Loan sinh năm 1991

Duy Anh |

Theo tài liệu điều tra, trong năm 2024, Loan đã móc nối, tổ chức cho nhiều người sang châu Âu theo hình thức du lịch rồi tìm cách trốn ở lại để lao động bất hợp pháp.

Tối 20/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã quyết định truy nã đối với Vũ Thị Loan (SN 1991, trú tại xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Truy nã Vũ Thị Loan sinh năm 1991- Ảnh 1.

Quyết định truy nã Vũ Thị Loan (Ảnh: Công an Hà Nội).

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 14/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Vũ Thị Loan. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 14/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Vũ Thị Loan. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. 

Ngày 15/11/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP đã ra quyết định truy nã bị can đối với Vũ Thị Loan.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội, (SĐT: 0692194085 - 0972618097), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

