Bắt nhân viên trạm xăng dầu Lê Ngọc Nhựt

Ngày 18/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Lê Ngọc Nhựt, sinh năm 1967, trú tại phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Ngọc Nhựt là nhân viên Trạm xăng dầu Thuận Bình Yên 2, thuộc phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang (nay là phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Trong ca trực từ 2 giờ sáng đến 8 giờ sáng ngày 3/1, Nhựt đã chiếm đoạt số tiền hơn 10 triệu đồng (bao gồm tiền giao Nhựt quản lý và tiền Nhựt bán xăng) và Nhựt còn lấy trộm số tiền hơn 23 triệu đồng trong tủ của Trạm xăng rồi bỏ trốn.

Sau khi phát hiện vụ việc, quản lý Trạm xăng đã đến Cơ quan Công an trình báo.

Đối tượng Lê Ngọc Nhựt (Ảnh: Công an An Giang).

Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nhựt, nhưng Nhựt đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Nhựt về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, đến khoảng 5h sáng 18/11, Nhựt bị Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp.