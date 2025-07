truy nã trần thị na

Công an tỉnh Thái Bình (cũ - nay là Công an tỉnh Hưng Yên) đã ban hành Quyết định truy nã đối với Trần Thị Na, sinh ngày 26/4/2001, trú tại thôn Tân Hải, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Na bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Trần Thị Na.

Mọi công dân khi phát hiện đối tượng truy nã hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng thì báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất biết để xử lý.

Cơ quan điều tra đảm bảo giữ bí mật cho người cung cấp tin và có phần thưởng giá trị với người đã cung cấp tin bắt được đối tượng.

Người nào bao che, chứa chấp các đối tượng trên thì bị xử lý theo pháp luật.

Cơ quan công an cũng kêu gọi đối tượng Trần Thị Na ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.