Ngày mai, miền Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (11/7), tại Bắc Bộ và Thanh Hóa đã xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa lớn tại khu vực trên sẽ kéo dài đến đêm mai 12/7, sau đó giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ do mưa lớn.

Mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết ngày mai (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 11 và ngày 12/7

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, riêng Thanh Hóa, Nghệ An đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.