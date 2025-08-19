Truy nã Thái Thành Vinh - thành viên HĐQT Công ty Bình Hà

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ngày 16/8 đã ra quyết định truy nã đối với bị can Thái Thành Vinh (SN 1975, quê quán huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà.

Cụ thể, trên báo CAND cho hay, Đại tá Nguyễn Hữu Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an xác nhận, đơn vị đang truy nã Thái Thành Vinh.

Theo kết quả điều tra, Vinh bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo Điều 206 Bộ luật Hình sự. Quá trình tố tụng, bị can bỏ trốn nên C03 đã ra lệnh truy nã toàn quốc, đồng thời đề nghị truy nã quốc tế qua Interpol.

Hết thời hạn điều tra vụ án mà bị can Thái Thành Vinh không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Bị can Thái Thành Vinh - Ảnh: CAND



Cơ quan điều tra yêu cầu bất kỳ ai phát hiện hoặc có thông tin về Thái Thành Vinh thông báo ngay cho C03 – Bộ Công an, địa chỉ: số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; hoặc liên hệ qua số điện thoại trực ban 069.234.5860.

Vụ án chăn nuôi Bình Hà bắt đầu từ năm 2015 khi UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt dự án quy mô nghìn tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà, dù công ty không đủ năng lực tài chính. Ngân hàng BIDV đã cấp tín dụng hơn 2.600 tỷ đồng cho dự án này, nhưng công tác kiểm soát dòng tiền thiếu chặt chẽ dẫn đến thất thoát tổng cộng khoảng 1.664 tỷ đồng tại Chi nhánh Hà Tĩnh và các khoản khác.

Các bị cáo tại phiên tòa năm 2021 - Ảnh: Tạp chí tòa án

Thông tin từ báo Thanh Niên cho hay, trong quá trình triển khai dự án, cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà, Đinh Văn Dũng, cùng đồng phạm lập hồ sơ khống để chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng từ quỹ giải ngân của BIDV. Năm 2021, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án chung thân đối với Đinh Văn Dũng vì tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bồi thường số tiền đã chiếm đoạt. Người giúp sức trong vụ án, Nguyễn Xuân Lương, nhận mức án 15 năm tù.

Vụ án còn có quy mô lớn, liên quan tới nhiều cá nhân khác, trong đó có sự liên quan của ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch BIDV, và con trai ông là Trần Duy Tùng, với tổng thất thoát lên tới gần 1.700 tỷ đồng do các khoản vay trái quy định cho Công ty Bình Hà.

Theo Lao Động, phiên tòa đã phải dừng và tiếp tục xét xử nhiều lần do nhiều bị cáo kháng cáo và các tình tiết phức tạp. Mặc dù vậy, các bản án nghiêm khắc vẫn được giữ nguyên đối với nhiều bị cáo chính trong vụ án.

Báo Công an nhân dân đưa tin, vụ án cho thấy rõ việc lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản quy mô lớn với sự tiếp tay của nhiều cá nhân. Trong quá trình điều tra bổ sung, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã Thái Thành Vinh, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Bình Hà, do bị can trốn tránh pháp luật nhằm phục vụ điều tra, xét xử.