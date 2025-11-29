Truy nã nhân viên quán cà phê Bùi Anh Tuấn

Ngày 29/11, Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã đối tượng Bùi Anh Tuấn (SN 2005; thường trú trước đây tại xã Bình Định, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; nay là xã Bình Định, tỉnh Hưng Yên) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, chiều ngày 26/11/2023, do mâu thuẫn khi để xe tại khu vực trước quán Cafe trên phố Nguyễn Đình Thi, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ (cũ), nhóm của Bùi Anh Tuấn (nhân viên quán) đã đánh nhau với nhóm khách để xe, gây mất an ninh trật tự.

Đối tượng Bùi Anh Tuấn (Ảnh: Công an Hà Nội).

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 6/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Anh Tuấn.

Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 5/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định truy nã bị can đối với Bùi Anh Tuấn.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0936.002668), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.