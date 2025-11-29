Bắt tạm giam đại gia nổi tiếng Nguyễn Văn Tuyến

Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Văn Tuyến, sinh năm 1984, ngụ phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai và 3 đối tượng khác để điều tra hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại phường Phước Tân.

Cơ quan CSĐT làm việc với đối tượng Tuyến (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Kết quả điều tra xác định, Tuyến cầm đầu đường dây tổ chức mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng khống.

Cụ thể, đối tượng này đã tổ chức thành lập 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện hành vi mua bán trái phép Hoá đơn giá trị hoá đơn khống cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi trên hoá đơn là trên 4.000 tỷ đồng.

Theo thông tin trên tờ PL TPHCM, Nguyễn Văn Tuyến được biết đến là một đại gia nổi tiếng chơi chó cảnh tại Việt Nam.

Cuối năm 2018, Tuyến sang Trung Quốc bỏ ra 2,6 tỷ đồng mua một chú chó Exotic Bully - giống chó đắt nhất thế giới gây xôn xao mạng xã hội.

Tuyến từng nói rằng: "Tôi không có nhiều tiền, tôi mua với giá 2,6 tỷ đồng không phải là để chơi trội mà chỉ muốn anh em trong hội chơi chó cùng chơi, cùng nhìn ngắm chó đẹp. Muốn được nhiều bạn bè cùng đam mê trên thế giới biết tới", tờ Tiền phong thuật lời đại gia một thời.