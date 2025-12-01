Bắt Phạm Thị Thùy Dương sinh năm 1997

Ngày 29/11, TTXVN đưa tin, Công an An Giang đã bắt giữ 3 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy tại Rạch Giá.

Danh tính 3 đối tượng gồm: Đỗ Bảo Em (SN 1997), Phạm Thị Thùy Dương (SN 1997), cùng ngụ tại số 105/21 đường Mạc Cửu, phường Rạch Giá và Danh Minh Thành (SN 2007), ngụ tại số 20/29A Nguyễn Văn Kiến, phường Rạch Giá.

Trước đó, theo thuật lại trên tờ Tri thức và Cuộc sống, vào đêm 27/11, qua công tác nắm địa bàn và trinh sát, Công an phường Rạch Giá phát hiện nhóm đối tượng trên có dấu hiệu hoạt động mua bán ma túy nên triển khai lực lượng kiểm tra, bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 38 bịch ma túy, 2 cân tiểu ly, 18 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 3 dao tự chế cùng gần 5 triệu đồng tiền mặt nghi liên quan đến hoạt động mua bán ma túy.

3 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy (Ảnh: Tri thức và Cuộc sống).

Cùng ngày, Công an phường Rạch Giá cũng cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ, hoàn tất thủ tục xử lý 8 đối tượng liên quan hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Châu Huỳnh Thuận (SN 1999), Trần Văn Khang (SN 2002), Nguyễn Văn Thanh (SN 1976), Dương Tấn Thọ (SN 2002) cùng ngụ phường Rạch Giá; Trương Thanh Hoài (SN 1999), Dương Minh Thảo (SN 2007) cùng ngụ phường Vĩnh Thông; Lưu Minh Tiến (SN 2002), Lê Đại Nhân (SN 1995) cùng ngụ xã Thạnh Lộc.

Theo Công an phường Rạch Giá, qua công tác nắm tình hình và đấu tranh với tội phạm ma túy, lực lượng làm nhiệm vụ đã kịp thời phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra nhanh, lực lượng thu giữ nhiều gói nilon chứa tinh thể nghi là ma túy. Toàn bộ tang vật đã được niêm phong, chuyển giám định theo quy định.

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận đó là ma túy, được cả nhóm mua về để sử dụng, thông tin này được đăng tải trên tờ Lao động.