HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Truy nã Nguyễn Thị Phượng SN 1959

Duy Anh |

Công an Hà Nội vừa phát thông báo truy nã "nữ quái" lừa đảo đã bỏ trốn hơn 20 năm qua.

Ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy nã đối tượng Nguyễn Thị Phượng (SN 1959; thường trú trước đây tại 830 Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) nay là phường Hải Dương, TP Hải Phòng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2001, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tây (nay là Công an TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Phượng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Đến ngày 11/1/2002, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Phượng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Phượng ở đâu, cần báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0961156788 – 0692194085, hoặc thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.

Công an cảnh báo nóng liên quan đến sổ đỏ
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

công an hà nội

Tin ngắn

báo mới

truy nã

lừa đảo chiếm đoạt tài sản

khởi tố

Truy tìm

Nguyễn Thị Phượng

Phụ nữ

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại