Truy nã Nguyễn Thị Phượng SN 1959

Ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy nã đối tượng Nguyễn Thị Phượng (SN 1959; thường trú trước đây tại 830 Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) nay là phường Hải Dương, TP Hải Phòng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2001, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tây (nay là Công an TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Phượng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Đến ngày 11/1/2002, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Phượng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Phượng ở đâu, cần báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0961156788 – 0692194085, hoặc thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.