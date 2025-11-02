HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Truy nã Nguyễn Hoàng Thanh Trúc

Trang Anh |

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Thanh Trúc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Hà Nội ngày 2/11 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Nguyễn Hoàng Thanh Trúc (SN: 1991; thường trú tại: xã Thanh Trì, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ năm 2022 đến 2023, Trúc đã đưa ra thông tin không đúng về việc có thể đặt giá vé máy bay và phòng khách sạn rẻ hơn kèm theo nhiều ưu đãi. Bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 5,5 tỷ đồng của nhiều người.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Thanh Trúc - Ảnh: CA Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 23/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Thanh Trúc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 06/10/2025, CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Hoàng Thanh Trúc.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0904635467), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

