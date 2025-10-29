HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Truy nã đặc biệt Bùi Thị Huệ sinh năm 1976

Trang Anh |

Đối tượng Bùi Thị Huệ bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 29/10 cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh đang truy nã đặc biệt đối tượng Bùi Thị Huệ (SN 1976, trú tại Quảng Trị; HKTT: tổ 4, khu phố 12, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo đó, đối tượng Huệ bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Truy nã đặc biệt Bùi Thị Huệ sinh năm 1976- Ảnh 1.

Quyết định truy nã Bùi Thị Huệ - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Công an xác định, ngày 27/2/2024, Bùi Thị Huệ đã bỏ trốn. Trước khi bỏ trốn, bị can từng trú tại tổ 4, khu phố 12, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đặc điểm nhận dạng là tóc đen, dài, cao 155cm , da trắng, sống mũi cao.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã.

Sau đó báo cho đơn vị gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai qua số điện thoại: 0693.480.999 hoặc điều tra viên ghi trong Quyết định truy nã để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt Nguyễn Đình Quang sinh năm 2004
Truy tìm Nguyễn Thanh Hoài sinh năm 2002Truy tìm Nguyễn Thanh Hoài sinh năm 2002

Công an tỉnh Đồng Nai đang truy tìm Nguyễn Thanh Hoài vì bị tình nghi liên quan đến vụ Hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra tại TP. Biên Hòa.

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Đồng Nai

tỉnh Đồng Nai

thành phố Biên Hoà

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại