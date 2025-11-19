HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Truy nã giám đốc Đồng Duy An

Trang Anh |

Đồng Duy An bị khởi tố về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Đồng Duy An (SN: 1987; thường trú tại: TDP Đông Phong, phường Nam Đồ Sơn, TP. Hải Phòng) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. An từng làm giám đốc một công ty tư nhân về thương mại và dịch vụ visa quốc tế (đóng tại Hải Phòng).

Theo hồ sơ điều tra, năm 2024, Đồng Duy An có hành vi tổ chức cho người khác đi nước ngoài tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Truy nã giám đốc Đồng Duy An- Ảnh 1.

Đối tượng Đồng Duy An - Ảnh: CA TP Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 26/9/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đồng Duy An. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 15/11/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Đồng Duy An.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội, (SĐT: 0692194085 - 0814687888), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Truy nã đặc biệt Thái Tố Yến
Xét xử hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs: Nộp 9,7 tỷ đồng khắc phục, các bị cáo đối diện mức án nào?Xét xử hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs: Nộp 9,7 tỷ đồng khắc phục, các bị cáo đối diện mức án nào?

Cơ quan CSĐT xác định Thùy Tiên cùng Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục tổ chức nhiều buổi livestream bán Kẹo Kera thu tổng số tiền gần 18 tỷ đồng.

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

công an hà nội

Tin ngắn

báo mới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại