Truy nã giám đốc Đồng Duy An

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Đồng Duy An (SN: 1987; thường trú tại: TDP Đông Phong, phường Nam Đồ Sơn, TP. Hải Phòng) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. An từng làm giám đốc một công ty tư nhân về thương mại và dịch vụ visa quốc tế (đóng tại Hải Phòng).

Theo hồ sơ điều tra, năm 2024, Đồng Duy An có hành vi tổ chức cho người khác đi nước ngoài tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Đồng Duy An - Ảnh: CA TP Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 26/9/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đồng Duy An. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 15/11/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Đồng Duy An.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội, (SĐT: 0692194085 - 0814687888), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

