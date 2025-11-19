Truy nã đặc biệt Thái Tố Yến

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 19/11 cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang truy nã một số đối tượng. Trong đó, Công an huyện Long Thành (cũ) đã phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Thái Tố Yến (sinh năm 1986, quê TP HCM) bị can trong vụ án cướp tài sản.

Cụ thể, theo Quyết định truy nã số 536/QĐTN-ĐTTH Yến có nơi thường trú tại ấp 5, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành (cũ). Ngày 13/12/2023, Thái Tố Yến bị cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can về tội "Cướp tài sản", quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy bị can không có mặt tại địa phương và không rõ đang ở đâu.

Đến tháng 3/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành (cũ) đã ký quyết định truy nã, xếp loại đối tượng "Đặc biệt nguy hiểm".

Quyết định truy nã đặc biệt với Thái Tố Yến - Ảnh: CA tỉnh Đồng Nai

Cơ quan công an thông báo, bất kỳ người dân nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Mọi thông tin về đối tượng cần báo ngay cho Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Long Thành (cũ) qua số điện thoại 02513.845.871 hoặc điều tra viên Nguyễn Thành Đạt.

Hoặc người dân có thể liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai qua số điện thoại: 0693.480.999.