Công an TP Hà Nội ngày 11/3 cho biết cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang truy nã đối tượng Hoàng Thị Hân (SN 1957; thường trú trước đây tại: xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội; nay là thôn Quần Hiền, xã Thường Tín, TP Hà Nội).

Theo đó, đối tượng Hoàng Thị Hân bị khởi tố về tội mua bán trẻ em.

Đối tượng truy nã Hoàng Thị Hân - Ảnh: Công an Hà Nội

Theo hồ sơ, năm 2002, Hân bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tây (nay là Công an TP Hà Nội) truy nã về tội mua bán trẻ em.

Công an TP Hà Nội đề nghị nếu phát hiện đối tượng Hoàng Thị Hân ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội (SĐT: 0972618097- 0692194085), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.