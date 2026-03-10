Bắt nhân viên ngân hàng dỏm Phạm Thị Như Quỳnh và chồng

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng PC01) cho biết đang thụ lý, điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Phan Anh Duy (35 tuổi, ngụ phường Phú Lâm) và vợ là Phạm Thị Như Quỳnh (32 tuổi, ngụ phường Thới An).

Trước đó, ngày 15/9/2025, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Duy và Quỳnh để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định Quỳnh và Duy là vợ chồng. Do nợ nần nên cả hai nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người quen biết.

Thông tin trên PLO cho hay, , để tạo "vỏ bọc" uy tín, Duy tự giới thiệu là lãnh đạo đang công tác tại Bộ Công an phía Nam, có mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao.

Theo đó, đối tượng Duy lên mạng đặt mua quân hàm Đại úy, bảng tên “Phan Anh Duy – Công an nhân dân” và một bật lửa hình khẩu súng luôn mang theo bên mình để củng cố niềm tin với nạn nhân.

Trong khi đó, vợ Duy là Quỳnh thì "nổ" là nhân viên ngân hàng, có khả năng tác động lãnh đạo để giải quyết hồ sơ vay vốn hoặc thủ tục tài chính. Thực tế, Quỳnh đã bị cơ quan cho thôi việc từ trước.

Vợ chồng Quỳnh và Duy tại cơ quan công an - Ảnh: Tiền Phong Vợ chồng Quỳnh và Duy tại cơ quan công an - Ảnh: Tiền Phong

Với các thông tin gian dối này, cả hai cam kết giúp các nạn nhân giải quyết công việc với điều kiện phải chuyển trước số tiền lớn. Nếu không thành, hai vợ chồng hứa sẽ hoàn trả đầy đủ.

Sau khi nhận tiền, Duy và Quỳnh không thực hiện bất kỳ thủ tục nào mà chiếm đoạt toàn bộ để tiêu xài và trả nợ. Để nạn nhân không nghi ngờ, các bị can giả vờ đang tiến hành công việc hoặc đưa ra các lý do khách quan nhằm kéo dài thời gian.

Cơ quan điều tra xác định thực chất hai bị can không có quan hệ, cũng không có khả năng giải quyết các công việc như đã hứa hẹn nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.