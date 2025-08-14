HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Truy nã Đoàn Bảo Châu

Nguyễn Hưởng |

Đoàn Bảo Châu bị cáo buộc về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.

Ngày 14-8, tin ttừ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Đoàn Bảo Châu (SN 1968, quê Hưng Yên, thường trú tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Truy nã Đoàn Bảo Châu- Ảnh 1.

Chân dung Đoàn Bảo Châu. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng An ninh điều tra CATP Hà Nội (địa chỉ: 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội; SĐT: 0692194084 - 0977542592), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Từ chiều mai, miền Bắc mưa to đến rất to, nhiệt độ giảm mạnh
Tags

tin hình sự

công an hà nội

truy nã

Truy tìm

Đoàn Bảo Châu

truy nã đoàn bảo châu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại