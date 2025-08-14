HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Từ chiều mai, miền Bắc mưa to đến rất to, nhiệt độ giảm mạnh

Duy Anh |

Dự báo, từ chiều 15/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ đón một đợt mưa lớn, kéo dài đến ngày 18/8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (14/8), khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, từ đêm nay, vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Đến chiều mai (15/8), phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ cao nhất chỉ còn khoảng 32 độ C, chấm dứt nắng nóng.

Mưa dông tại Bắc Bộ khả năng kéo dài đến đêm 18/8.

Từ chiều mai, miền Bắc có mưa to đến rất to, nhiệt độ giảm mạnh - Ảnh 1.

Mưa dông kéo dài có khả năng gây ngập úng tại các khu đô thị (Ảnh: Nhân dân).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 14 và ngày 15/8

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

