HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Truy nã Đỗ Như Hà sinh năm 1991

Trang Anh |

Nếu phát hiện đối tượng Đỗ Như Hà ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Công an thành phố Hà Nội ngày 23/12 cho biết đang truy nã đối tượng Đỗ Như Hà (SN 1991; thường trú tại: phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ngày 04/9/2024, Hà mượn xe SH của bạn để đi chơi. Sau đó, đối tượng mang xe đi cắm được 60 triệu đồng.

Quyết định truy nã đối tượng Đỗ Như Hà - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 14/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Như Hà về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 14/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối tượng.

Nếu phát hiện đối tượng Đỗ Như Hà ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0399686406), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Công an Hà Nội xử lý chủ kênh “Tuổi Già Audio” và ra cảnh báo nóng
Truy nã Đỗ Như Hà sinh năm 1991 - Ảnh 2.Bắt quả tang 4 nam thanh niên làm điều mờ ám trong phòng trọ

Tổ công tác phát hiện một phòng trọ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra đột xuất.

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

công an hà nội

Tin ngắn

báo mới

CATP Hà Nội

phường Đông Ngạc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại