Bắt quả tang 4 nam thanh niên làm điều mờ ám trong phòng trọ

Công an Đà Nẵng ngày 23/12, cho biết Công an phường Thanh Khê vừa bắt quả tang 4 thanh niên đang sử dụng trái phép Ketamine trong một phòng trọ.

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng ngày 22/12, lực lượng Công an phường Thanh Khê tiến hành tuần tra, kiểm soát địa bàn. Khi đến khu vực kiệt 79 đường Dũng Sĩ Thanh Khê, tổ công tác phát hiện một phòng trọ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra đột xuất.

Tại hiện trường, cảnh sát bắt quả tang nhóm 4 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng được xác định danh tính gồm: T.B.B (SN 2003), B.V.A (SN 2004), Đ.T.L (SN 2001) và H.T.H.V (SN 2004), tất cả cùng trú tại tỉnh Hà Tĩnh.

Các thanh niên bị bắt quả tang trong phòng trọ - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật phục vụ việc sử dụng chất cấm, bao gồm: một đĩa sứ còn sót chất bột màu trắng, một thẻ nhựa màu đen, một tờ tiền được cuốn thành ống và một số dụng cụ liên quan khác. Qua đấu tranh khai thác, nhóm thanh niên này thừa nhận chất bột màu trắng tại hiện trường là ma túy loại Ketamine.

Hiện Công an phường Thanh Khê đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao toàn bộ đối tượng và tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.