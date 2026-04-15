Truy nã đặc biệt Nguyễn Công Duy SN 1996

Công an TP Hà Nội ngày 14/4/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Nguyễn Công Duy (SN 1996; thường trú tại: xã Việt Khê, TP Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, ngày 17/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Duy về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 26/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Công Duy - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Nếu phát hiện Nguyễn Công Duy ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (0819521234), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.