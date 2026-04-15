Quyết định truy nã Phạm Thị Hóa SN 1989

Công an TP Hà Nội ngày 15/4 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định truy nã đối tượng Phạm Thị Hóa (SN 1989; thường trú tại: xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, ngày 17/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hóa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 26/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Quyết định truy nã đối tượng Phạm Thị Hóa - Ảnh: Công an Hà Nội

Công an đề nghị nếu phát hiện Phạm Thị Hóa ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (0819521234), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.