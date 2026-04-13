Bắt nữ nhân viên Nguyễn Tú Anh SN 1995

Công an TP Hà Nội tối 13/4 cho biết, Công an phường Nghĩa Đô, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tú Anh (SN 1995, thường trú tại: phường Từ Liêm, TP Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 11/4/2026, Công an phường Nghĩa Đô nhận được tin trình báo của chị P (trú tại Hà Nội) về việc bị mất trộm chiếc điện thoại iPhone 13 Promax tại một cửa hàng ở Quan Hoa.

Đối tượng Nguyễn Tú Anh - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Nghĩa Đô đã làm rõ đối tượng trộm cắp là Nguyễn Tú Anh (nhân viên cửa hàng chị P).

Hiện, Công an phường Nghĩa Đô đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.