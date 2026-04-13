Lệnh giữ người khẩn cấp với Đinh Văn Hùng SN 1996 trong đường dây hoạt động tinh vi

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng chiều 13/4 cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường An Hải kiểm tra, triệt xóa tụ điểm tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức tổ chức giải đấu Poker tại một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp, phường An Hải. Cơ quan Công an đã thực hiện quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng Chang Heng Kit (SN 1986) và Lei Wai Nga (SN 1987), cùng quốc tịch Trung Quốc; Đinh Văn Hùng (SN 1996, trú tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP về tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là hoạt động đánh bạc trá hình với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, Phòng CSHS đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng gồm hơn 60 cán bộ, chiến sĩ là điều tra viên, trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm, tổ chức nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Các tổ công tác đã bám sát địa bàn, kiên trì nắm tình hình, thu thập tài liệu, chứng cứ, từng bước làm rõ phương thức hoạt động, qua đó tổ chức đấu tranh, triệt xóa thành công tụ điểm phức tạp này.

Đến ngày 10/4, tiến hành kiểm tra tại tầng 2, tòa nhà D – dự án Ánh Dương Soleil, lực lượng Công an phát hiện Câu lạc bộ Bridge & Poker Sports Club tổ chức hoạt động quy mô lớn với 21 bàn Poker. Thời điểm kiểm tra có 86 người tham gia chơi tại 13 bàn, đồng thời đang diễn ra 4 giải đấu Poker dưới danh nghĩa “tập huấn”. Các giải đấu được tổ chức với hình thức bán vé tham gia, phân chia thứ hạng và trao thưởng. Qua xác minh, tổng số tiền người chơi nộp để tham gia các giải đấu trong ngày lên đến hơn 637 triệu đồng.

3 đối tượng bị tạm giữ để điều tra - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa hoạt động thể thao để tổ chức đánh bạc trá hình. Người chơi phải mua vé với giá từ 3 triệu đến hơn 3,4 triệu đồng/lượt, sau đó tham gia thi đấu để nhận thưởng. Mặc dù giải thưởng được công bố dưới dạng hiện vật như điện thoại, voucher khách sạn, song thực tế được quy đổi thành tiền mặt thông qua bộ phận thu ngân nhằm thu lợi bất chính.

Hoạt động tổ chức được điều hành chặt chẽ, có sự tham gia của nhiều đối tượng người nước ngoài, phân công vai trò cụ thể từ quản lý, thu ngân, chia bài đến điều phối giải đấu. Tại hiện trường, lực lượng Công an ghi nhận hệ thống vận hành chuyên nghiệp, sử dụng thiết bị điện tử để quản lý người chơi, tính toán kết quả và kiểm soát dòng tiền, cho thấy tính chất tinh vi, có yếu tố nước ngoài tham gia điều hành.

Tang vật thu giữ trong vụ việc - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tang vật, tài liệu thu giữ gồm 21 bàn Poker, hệ thống máy tính, màn hình hiển thị, dữ liệu quản lý người chơi, tiền liên quan đến hoạt động tổ chức giải đấu, hơn 100 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Hiện Phòng CSHS CATP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan.