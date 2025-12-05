HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Truy nã Bùi Thu Huyền sinh năm 1992

Trang Anh |

Bùi Thu Huyền bị truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng sau đó đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bộ Công an ngày 4/12 cho biết Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định truy nã Bùi Thu Huyền (sinh năm 1992) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 27/11/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức ra quyết định truy nã toàn quốc số B19760 đối với bị can Bùi Thu Huyền.

Theo thông tin trên trang thông tin truy nã Bộ Công an, đối tượng Huyền có hộ khẩu thường trú theo địa chỉ trước khi sáp nhập tại thôn An Thịnh, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Bùi Thu Huyền bị cáo buộc đã có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác, phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng sau đó đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Công an yêu cầu đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo quy định, bất kỳ người dân nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng, người dân cần báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết.

Bắt Trần Thị Thuý Vi sinh năm 1990
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

công an hà nội

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại