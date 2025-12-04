Bắt Trần Thị Thuý Vi sinh năm 1990

Công an TP Đà Nẵng chiều 4/12 cho biết vừa bắt giữ Trần Thị Thuý Vi (sinh năm 1990, trú tại Tổ dân phố Phương Hoà Tây, phường Bàn Thạch) và Nguyễn Giang Sơn (sinh năm 1990), trú cùng phường về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, lúc 13 giờ 15 phút ngày 01/12, Tổ công tác Công an phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính nhà của Trần Thị Thuý Vi tại phường Bàn Thạch (Đà Nẵng).

Tang vật thu giữ trong vụ việc - Ảnh: CA Đà Nẵng

Tại thời điểm kiểm tra, trong nhà có Vi và Nguyễn Giang Sơn (35 tuổi, cùng trú tại địa phương). Lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Đáng chú ý, khi kiểm tra kỹ khu vực xung quanh, cảnh sát tìm thấy bên dưới tấm thảm lau chân một túi nylon chứa 15 đoạn ống hút nhựa được hàn kín hai đầu.

Bên trong các ống hút này chứa tinh thể rắn màu trắng. Kết quả thử nhanh xác định đây là ma túy loại Methamphetamine, có tổng trọng lượng 2,34 gam.

Cùng ngày, từ lời khai và mở rộng điều tra, Công an phường Bàn Thạch tiếp tục truy xét, bắt giữ Nguyễn Thành Lợi (21 tuổi, trú phường Hương Trà) để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến vụ án trên.

Hiện cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Vi và Sơn về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

