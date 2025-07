Ngày 1-7, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa bắt giữ Lê Văn Quang (SN 1987, trú tại tổ dân phố Đầu Cầu, phường Dương Quan, TP Thủy Nguyên cũ), là nghi phạm gây ra vụ cướp giật táo tợn vào tối 26-6.

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng, trực tiếp xét hỏi Lê Văn Quang

Trước đó, khoảng 19 giờ 43 phút ngày 26-6, chị N.B.N. (trú tại phường An Dương, quận Lê Chân, nay là phường An Biên), đi xe máy Honda Airblade, BKS: 15B1-850.xx, chở hai con di chuyển trên đại lộ Tôn Đức Thắng theo hướng từ cầu An Dương về nút giao Cơ Điện. Khi đi đến khu vực đèn giao thông tại nút giao Cơ Điện, chị N. bất ngờ bị một đối tượng nam giới mặc áo sơ mi trắng, quần dài tối màu, đội mũ bảo hiểm, đi xe SH màu xám áp sát bên phải, ra tay chớp nhoáng cướp giật 1 dây chuyền vàng 18K có mặt đá chị đeo trên cổ, rồi rồ ga tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an phường An Đồng, huyện An Dương (nay là Công an phường An Hải) huy động tối đa lực lượng tập trung xác minh, làm rõ, truy bắt tên cướp.

Lực lượng công an chóng xác định được nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn trên là Lê Văn Quang (SN 1987, trú tại tổ dân phố Đầu Cầu, phường Dương Quan, TP Thủy Nguyên cũ).

Lê Văn Quang tại cơ quan công an

Quang đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản, mới ra tù đầu năm 2025.

Đến chiều 29-6, phát hiện Lê Văn Quang xuất hiện tại khu vực phường Dương Quan, các trinh sát đã triển khai lực lượng, bất ngờ bắt giữ đối tượng.

Lực lượng công an đã thu giữ toàn bộ tang vật vụ án gồm 1 xe máy hiệu SH 150i màu xám, BKS 15B2-362.25; 1 bộ quần áo, 1 mũ bảo hiểm, 1 đôi giày Quang sử dụng khi gây án và 1 dây chuyền vàng, 1 mặt đá dây chuyền.

Tại cơ quan công an, kết quả xét nghiệm cho thấy, Lê Văn Quang dương tính với ma túy loại Amphetamine.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Quang về hành vi cướp giật tài sản; tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, điều tra mở rộng vụ án.