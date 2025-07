Công an tỉnh Tuyên Quang ngày 1/7 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố 02 vụ án, khởi tố 02 bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1973) và Nguyễn Bá Tiến (sinh năm 1965) về hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm (sản xuất giò, chả có sử dụng hàn the là hóa chất cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm).

Nguyễn Thị Ngọc (trái) và Nguyễn Bá Tiến - Ảnh: CA Tuyên Quang

Trước đó, thực hiện đợt tổng kiểm tra rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý 100 vụ/100 cơ sở vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm trên 139 triệu đồng, xử phạt gần 164 triệu đồng.

Trong đó, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Ngọc 192,2kg giò chả có chứa hàn the; thu giữ tại cơ sở của ông Nguyễn Bá Tiến 218kg giò chả có chứa hàn the.

Công an thu giữ hàng trăm kg giò chả có hàn the tại 2 cơ sở - Ảnh: CA Tuyên Quang

Được biết, hàn the là một trong những chất bị cấm sử dụng trong các loại thực phẩm trên thị trường Việt Nam. Đây là chất độc có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng người sử dụng. Hợp chất này được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp, tuy nhiên nếu dùng sai liều lượng có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng người tiêu dùng.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các cá nhân, tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong sản xuất, chế biến thực phẩm; đảm bảo không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Tùy tính chất, mức độ vi phạm có thể bị phạt tù đến 20 năm hoặc bị xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.