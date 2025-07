Công an Đồng Nai ngày 1/7 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Phúc (sinh năm 1995, quê ở TP.Cần Thơ, hiện đang tạm trú tại ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) về tội giết người, cướp tài sản.

Trước đó, vào lúc 15h34’ ngày 19/6/2025, tại tiệm tạp hóa Tấn Hải ở ấp Đất Mới, xã Long Phước, huyện Long Thành đã xảy ra một vụ giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là bà L.T.T.C., sinh năm 1966 (chủ tiệm tiệm tạp hóa Tấn Hải) đã bị đối tượng Phúc dùng dao khống chế cướp tài sản, sau đó sát hại nạn nhân.

Cụ thể, đối tượng mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm, đi xe máy biển số TPHCM đến tiệm tạp hóa vờ hỏi mua hàng.

Thấy chỉ có mỗi bà C. bán hàng, nghi phạm rút dao ra khống chế, uy hiếp để cướp tài sản thì xảy ra giằng co với chủ tiệm tạp hóa.

Tiếp đó, kẻ cướp kéo bà chủ quán ra sau nhà và ra tay sát hại.

Đối tượng Nguyễn Minh Phúc - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát về hướng Bà Rịa - Vũng Tàu. Trên đường đi Phúc thấy trên quần áo có nhiều máu sợ đi đường phát hiện nên đã ghé vào tiệm bên đường mua áo thun, quần tây, áo khoác để thay.

Sau đó, Phúc chạy xe đến địa bàn phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 (nay phường Sài Gòn, TP HCM) thì bị Công an Đồng Nai phối hợp Công an TP HCM bắt giữ sau hơn 5 giờ gây án.

