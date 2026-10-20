Truy bắt kẻ chặn ô tô, đâm chết tài xế ở Hà Nội

Công an Hà Nội đang truy bắt hung thủ đâm nhiều nhát khiến một người gục chết trên ghế lái ô tô.

Tối 20/10, đại diện Công an phường Bồ Đề (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ án mạng trên địa bàn khiến 1 người tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an phường Bồ Đề phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hung thủ.

Người dân theo dõi vụ việc.

Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ án xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày, tại khu vực Bắc Cầu, phường Bồ Đề.

Theo clip được người dân ghi lại, nghi phạm đi xe máy, chặn đầu ô tô sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào người tài xế ô tô. Trong lúc gây án, nghi phạm hô, hét lớn. Nạn nhân được ghi nhận bị đâm gục khi ngồi ở ghế lái, máu loang lổ. Sau khi gây án, đối tượng rời hiện trường bằng xe máy.

Đầu tháng 10, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra vụ án mạng khiến 3 mẹ con thương vong.

Do mâu thuẫn tình cảm, chiều ngày 5/10, Trần Chí Công (SN 1986, ngụ ấp 3, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) tìm chị H. (ngụ ấp 3, xã Năm Căn) để nói chuyện. Trong lúc hai bên cự cãi, Công lấy dao tấn công chị H. cùng các con. Hậu quả, cháu V.N.T.K (6 tuổi) bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện; chị H. cùng con là V.N.B.C. (11 tuổi) bị thương nặng, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau điều trị.

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Chí Công về hành vi “giết người”.

Tại cơ quan công an, Công thừa nhận hành vi của mình.