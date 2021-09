Truy bắt hai đối tượng dùng kiếm chém người trọng thương

Trước đó, khoảng 5h ngày 29/3, tại khu vực đầu cầu Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Nguyễn Văn Huân (SN 1995) và Vũ Văn Đệ (SN 1995), cùng trú tại Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội đã dùng kiếm chém anh D (SN 1991), trú tại Mỹ Đức, Hà Nội. Hậu quả, khiến anh D bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức.

Hai đối tượng Vũ Văn Đệ, Nguyễn Văn Huân.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Huân và Vũ Văn Đệ về tội "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Huân và Vũ Văn Đệ.

Công an huyện Mỹ Đức đề nghị, nếu phát hiện các đối tượng, người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Mỹ Đức (SĐT: 02433847222 - 0819022333), Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Tổng đài 113. Đồng thời, yêu cầu các đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.