8 “dân chơi” nam nữ phê ma túy bỏ chạy tán loạn khi công an ập vào quán karaoke kiểm tra

Sáng 29/9, Công an TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phát hiện 8 thanh niên nam nữ sử dụng trái phép ma túy trong quán karaoke giữa dịch Covid-19.

Theo đó, khoảng 19h ngày 28/9, Công an TP Hội An bất ngờ kiểm tra quán karaoke Victory trên đường Phan Đình Phùng (phường Tân An) và phát hiện có 2 phòng đang hoạt động.

Khi thấy Cảnh sát, các đối tượng đã bỏ chạy theo lối thoát hiểm phía sau của quán. Tuy nhiên, tất cả nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ.



Bước đầu, 8 đối tượng (5 nam và 3 nữ) khai nhận hát karaoke tại 2 phòng VIP của quán và có sử dụng chất ma túy. Tiến hành test nhanh, tất cả 8 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Các đối tượng bỏ chạy theo lối thoát hiểm phía sau của quán karaoke nhưng đã bị Cảnh sát bắt giữ

Tại cơ quan điều tra, người quản lý của quán karaoke này cũng thừa nhận các hành vi sai phạm gồm: kinh doanh trong thời gian chính quyền địa phương yêu cầu tạm dừng các hoạt động để phòng chống dịch và không kiểm tra để khách sử dụng trái phép chất ma túy.