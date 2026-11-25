Trước đó, chiều 14/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo có kẻ gian đột nhập vào một nhà dân tại xã Hùng Chân vào ngày 11/11/2026 và lấy đi tài sản gồm nhiều trang sức bằng vàng với khối lượng 29 chỉ, một số trang sức bằng bạc và khoảng 100 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị thiệt hại ước tính tại thời điểm mất khoảng 470 triệu đồng.

Quá trình gây án, đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín mặt và không để lại dấu vết. Đối tượng lựa chọn tẩu thoát bằng đường đồi núi, tránh sự phát hiện của camera an ninh.

Số tiền 100 triệu đồng Vang Văn Đức đã trộm (Ảnh: CANA)

Lực lượng chức năng triển khai truy xét, xác định Vang Văn Đức (sinh năm 1991, trú tại xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An), là nghi phạm thực hiện vụ trộm cắp tài sản nêu trên. Sau khi gây án, Đức bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 15/11/2026, công an bắt giữ Vang Văn Đức khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

Tại Cơ quan điều tra, Vang Văn Đức khai nhận đã đột nhập vào nhà bị hại, lấy trộm toàn bộ tài sản trong két, sau đó đưa tài sản trộm cắp được chôn trong vườn nhà Đức, rồi bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã kịp thời thu hồi tài sản để trao trả bị hại.

Tổng giá trị thiệt hại ước tính tại thời điểm mất khoảng 470 triệu đồng (Ảnh:CANA)

Để phòng ngừa tội phạm trộm cắp, Công an tỉnh Nghệ An đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác và thực hiện một số biện pháp sau: Kiểm tra lại hệ thống tường rào, gia cố đảm bảo đủ cao, đủ chắc chắn và gây khó khăn cho đối tượng trộm nếu có ý định trèo qua. Kiểm tra lại hệ thống cửa ra vào nhà bao gồm cửa cổng, cửa ra vào chính, cửa ngách, cửa hậu, cửa tum, cửa sổ, cửa chớp, đảm bảo các cửa phải được khóa chắc chắn trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ. Sử dụng khóa cửa bằng các loại khóa an toàn, loại tốt, thương hiệu có uy tín, chống cắt phá cả từ bên ngoài và bên trong.