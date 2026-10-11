Trương Trọng Hiếu: "Tôi biết ơn hành trình tại Mister Global 2026"

Trương Trọng Hiếu tiếc nuối khi chưa đạt thứ hạng kỳ vọng tại Mister Global 2026 nhưng tự hào vì đã nỗ lực hết mình và có cơ hội giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Khép lại hành trình tại Mister Global 2026 tối 10/10 ở Thái Lan, Trương Trọng Hiếu cho biết anh có chút tiếc nuối khi kết quả chưa như mong đợi. Dù vậy, nam người mẫu không xem thứ hạng là thước đo duy nhất cho những gì mình nhận được sau hơn 10 ngày dự thi. Với anh, cơ hội đại diện Việt Nam, trải nghiệm môi trường quốc tế và nhận ra những điểm cần hoàn thiện cũng là những giá trị đáng trân trọng.

Trương Trọng Hiếu tại cuộc thi.

Nhìn lại cuộc thi, Trương Trọng Hiếu nhớ nhất khoảnh khắc được hô vang hai tiếng Việt Nam trên sân khấu quốc tế. Phần trình diễn trang phục dân tộc Vũ Hóa Đồng Thăng cũng là dấu ấn đặc biệt với người mẫu, khi anh có cơ hội giới thiệu hình ảnh văn hóa quê hương đến bạn bè năm châu thông qua thời trang.

Đằng sau những phút xuất hiện trước khán giả là lịch trình dày đặc cùng áp lực từ các phần thi. Trọng Hiếu cho biết sự đồng hành của ê-kíp và tình cảm từ khán giả trong nước giúp anh có thêm động lực trong suốt hành trình. Việc gặp gỡ, giao lưu với các đại diện quốc tế cũng mở ra cơ hội kết nối, giúp anh có thêm trải nghiệm trong môi trường trình diễn chuyên nghiệp.

Hình ảnh đại diện Việt Nam trong phần thi Trang phục Dân tộc.

Cuộc thi đồng thời khiến người mẫu nhìn rõ hơn những hạn chế của bản thân. Anh xác định ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng trình diễn là những yếu tố cần tiếp tục trau dồi nếu muốn phát triển nghề nghiệp trong môi trường quốc tế. Theo Trọng Hiếu, trải nghiệm tại Mister Global giúp anh hiểu rằng sự chuẩn bị không chỉ nằm ở ngoại hình, thể lực mà còn ở khả năng thích nghi và giữ bình tĩnh trước áp lực.

Sau cuộc thi, Trương Trọng Hiếu dự định tiếp tục hoạt động người mẫu, tham gia các dự án thời trang và trình diễn phù hợp. Anh cũng lên kế hoạch duy trì việc tập luyện thể lực, nâng cao chuyên môn để chuẩn bị cho những cơ hội tiếp theo.

Trương Trọng Hiếu bên bạn bè, ekip.

Trương Trọng Hiếu sẽ tiếp tục theo đuổi công việc làm người mẫu sau cuộc thi.

Với Trọng Hiếu, kết quả chung cuộc có thể chưa đáp ứng kỳ vọng, nhưng hành trình tại Thái Lan giúp anh có thêm kinh nghiệm và động lực để tiếp tục theo đuổi nghề nghiệp.

Trương Trọng Hiếu sinh năm 2001, quê Lâm Đồng, cao 1,85 m. Anh từng hoạt động trong lĩnh vực thời trang, trình diễn tại Taiwan International Fashion Week và tham gia Manhunt Vietnam 2025, đoạt giải Manhunt Fitness Model trước khi được lựa chọn đại diện Việt Nam tại Mister Global 2026.

Chung kết Mister Global 2026 diễn ra tối 10/10 tại Thái Lan, quy tụ 40 thí sinh. Sau các phần thi đồng diễn, giới thiệu bản thân, trình diễn bikini, vest và ứng xử, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ Dilhan Divrikli, 21 tuổi, giành danh hiệu Mister Global. Các vị trí á vương 1 đến 4 lần lượt thuộc về đại diện Nigeria, Philippines, Hmong và Venezuela.



