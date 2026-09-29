Trương Trọng Hiếu mang 70kg hành lý sang Thái Lan thi Mister Global 2026

"Bước ra đấu trường quốc tế cùng 40 thí sinh, mục tiêu của tôi không chỉ là học hỏi mà còn cố gắng tiến sâu trong đêm chung kết", Trương Trọng Hiếu chia sẻ.

Sáng 29/9, Trương Trọng Hiếu lên đường sang Thái Lan tham gia Mister Global 2026. Anh mang theo bốn vali, tổng trọng lượng khoảng 70 kg gồm trang phục phục vụ các phần thi và lịch trình hoạt động. Riêng trang phục Dân tộc (National Costume) sẽ được êkíp vận chuyển sang sau.

Tại sân bay, Trương Trọng Hiếu nhận được sự động viên của Giám đốc Quốc gia Nguyễn Vinh Quang, bác sĩ Trà Anh Duy - cố vấn sức khỏe, gia đình, bạn bè cùng đại diện các cơ quan truyền thông.

Trương Trọng Hiếu tại sân bay.

Ekip, người thân và bạn bè tiễn Trương Trọng Hiếu.

Mister Global 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 29/9 đến 10/10, quy tụ 40 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Trương Trọng Hiếu, sinh năm 2001, quê Lâm Đồng, là đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay.

Trước khi theo đuổi công việc người mẫu, Trương Trọng Hiếu từng có thời gian học tập và làm việc tại Đài Loan. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh chọn ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị nhà hàng khách sạn với định hướng tích lũy kiến thức và kinh nghiệm quản lý.

"Tốt nghiệp cấp 3, tôi chủ động lựa chọn con đường du học vì khao khát được cọ xát và tìm kiếm cơ hội phát triển ở môi trường quốc tế. Tôi muốn xây dựng nền tảng quản trị vững vàng để lập nghiệp sau này", anh nói.

Sau khi tốt nghiệp, Trương Trọng Hiếu được bổ nhiệm làm quản lý tại một nhà hàng lớn và gắn bó khoảng hai năm rưỡi. Mức thu nhập cao nhất anh từng đạt gần 100 triệu đồng mỗi tháng.

Trong thời gian làm việc tại Đài Loan, anh có cơ hội thử sức với thời trang khi một bộ sưu tập của nhà thiết kế bản xứ thiếu người mẫu. Nhờ chiều cao 1,85 m và ngoại hình phù hợp, anh được mời tham gia Tuần lễ Thời trang Đài Loan (Taiwan Fashion Week).

Lần đầu xuất hiện trên sàn diễn, Trương Trọng Hiếu nhận được phản hồi tích cực và tiếp tục được mời tham gia một số chương trình sau đó.

"Đó là khoảnh khắc thắp lên trong tôi ngọn lửa đam mê, thôi thúc tôi nghiêm túc thay đổi bản thân và quyết định trở về Việt Nam theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp", anh chia sẻ.

Thời điểm còn du học, dù cao 1,85 m, Trương Trọng Hiếu chỉ nặng khoảng 60 kg. Anh bắt đầu tập luyện để cải thiện vóc dáng, đặt mục tiêu xây dựng cơ bắp và từng bước tăng cân. "Tôi đặt mục tiêu xây dựng lại khối lượng cơ bắp và từng bước cán mốc 85 kg", anh nói.

Sau giai đoạn tăng cơ, anh chuyển sang siết cơ khi về Việt Nam. Trương Trọng Hiếu điều chỉnh chế độ ăn, ưu tiên cá basa, tôm, mực tươi, thịt bò nạc và ức gà, đồng thời hạn chế dầu mỡ, gia vị công nghiệp và thịt mỡ.

Hiện anh cao 1,85 m, nặng 80 kg, số đo 102-78-100 cm và cho biết tỷ lệ mỡ cơ thể khoảng 7%. Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, Trương Trọng Hiếu tham khảo ý kiến bác sĩ và chuyên gia về dinh dưỡng, giấc ngủ, vi chất và sức khỏe tinh thần.

"Tôi may mắn nhận được sự đồng hành và tham vấn kỹ lưỡng từ bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ giúp tôi lắng nghe cơ thể, điều chỉnh giấc ngủ, cân bằng vi chất để luôn tỉnh táo và tràn đầy năng lượng", anh nói.

Theo Trương Trọng Hiếu, tập luyện cũng giúp anh giải tỏa áp lực trong quá trình chuẩn bị. Bên cạnh thể chất, anh dành thời gian hoàn thiện kỹ năng trình diễn và ngoại ngữ. Nhiều năm sống tại Đài Loan giúp anh sử dụng tiếng Trung, trong khi tiếng Anh được anh rèn luyện để thuận lợi giao tiếp tại cuộc thi.

Anh cũng tham gia các khóa huấn luyện về giải phóng hình thể, catwalk và kỹ năng ứng biến trước ống kính. Trước ngày lên đường, Trương Trọng Hiếu cho biết đã hoàn tất các khâu chuẩn bị về kỹ năng, kiến thức và tâm lý.

"Đến thời điểm này, tôi đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị, sự tự tin của tôi đang ở mức 100%. Bước ra đấu trường quốc tế cùng 40 thí sinh, mục tiêu của tôi không chỉ là học hỏi mà còn cố gắng tiến sâu trong đêm chung kết", anh nói.

Trương Trọng Hiếu sở hữu ngoại hình nổi bật.

Ngoài mục tiêu tại cuộc thi, Trương Trọng Hiếu muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế về văn hóa và đời sống Việt Nam. Anh dự định chia sẻ câu chuyện về những địa danh như chợ Bến Thành, Bưu điện Thành phố cùng các món ăn quen thuộc như bánh mì, phở.

Mister Global 2026 diễn ra đến ngày 10/10 tại Thái Lan. Trương Trọng Hiếu cho biết sẽ tập trung thể hiện trong từng hoạt động và phần thi, đồng thời giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới các thí sinh và khán giả quốc tế.